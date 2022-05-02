Putin’den Ramazan Bayramı mesajı!

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından kutlanan Ramazan Bayramı, Rusya'daki Müslümanlar tarafından da kutlanmaya başlandı.

"MÜSLÜMANLAR ULUSLARARASI BARIŞA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Bayramın ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl olduğu gibi Rusya'da yaşayan Müslümanlar için bir mesaj yayınladı.