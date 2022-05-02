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Giriş Tarihi: 2.5.2022 11:18

Putin’den Ramazan Bayramı mesajı!

İHA
Putin’den Ramazan Bayramı mesajı!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Putin mesajında, Rusya’daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağladığı vurgusunda bulundu.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından kutlanan Ramazan Bayramı, Rusya'daki Müslümanlar tarafından da kutlanmaya başlandı.

"MÜSLÜMANLAR ULUSLARARASI BARIŞA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Bayramın ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl olduğu gibi Rusya'da yaşayan Müslümanlar için bir mesaj yayınladı.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş döneminde ülkedeki Müslümanların uluslararası barışa büyük katkı sağladığına işaret eden Putin, "Her Müslüman için kutsal Ramazan ayının bittiğini işaret eden bu geleneksel önemli bayram, insancıl ideallere, dindarlığa ve merhamete bağlılığı sembolize ediyor. Kalıcı manevi değerlere bağlı Rusya'daki Müslümanlar, toplumda uluslararası barış ve uyumun güçlendirilmesine, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve ülkemizin öncelikli çıkarlarının savunulmasına değerli katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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Putin’den Ramazan Bayramı mesajı!
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