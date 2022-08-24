Putin’den Rusya’daki orman yangınlarıyla ilgili korkutan haber!

Putin, Rusya'nın başta Moskova yakınlarındaki Ryazan olmak üzere çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Ryazan'ın yanı sıra Mariy El ve Nijnıy Novgorod bölgelerinde orman yangınlarının zorlu bir durum yarattığına işaret eden Putin, "Ryazan'daki yangınlar, güçlü rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle yangınların söndürülmesi ve hasarı en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri almanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Rusya'daki yangınların ülkenin doğusunda da zorlu koşullar yaratabileceği uyarısında bulunan Putin, "Orman yangınlarının yalnızca Rusya'nın Avrupa bölgesinde değil doğusunda da kötüleşme tehlikesi var." dedi.

Başkent Moskova civarında da hava kirliliğine yol açan yangınlar nedeniyle Ryazan'da 22 Ağustos'ta "acil durum" ilan edilmişti.