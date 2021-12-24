Putin’den sanatta özgürlük açıklaması: Hz. Muhammed’e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil

Rusya Devlet Başkanı başkent Moskova'da yıllık basın toplantısı düzenledi. Toplantı yaklaşık olarak 4 saat sürerken, Putin birçok konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Güncel konularla ilgili yöneltilen 55 soruya yanıt veren Rusya lideri, Rusya'nın ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini hatırlattı. ABD'den olumlu yanıt aldıklarını da ileten Putin, ABD ile güvenlik konusundaki müzakerelerin gelecek yılın başında yapılacağını söyledi. Putin, söz konusu teklifleri ABD ve NATO ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) platformunda da istişare etmeye hazır olduklarını dile getirdi.
"KENDİ KENDİLERİNE YARATTIKLARI SORUNLARI KENDİLERİ ÇÖZMELİ"
Putin, Avrupa'daki yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle AB'yi suçladı. Putin, "Uzun vadeli sözleşmeleri yok etmemek gerektiğini söyledik. Avrupa Komisyonu ise bize piyasa ilişkilerine geçilmesi gerektiğini ve piyasanın bunu düzenleyeceğini söyledi. Piyasa da bunu metreküpün fiyatını 2 bin dolar olarak düzenledi" dedi. Rusya'nın gaz fiyatları konusunda yardıma hazır olduğunu belirten Putin, "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar, onlara zamanında müdahale etsinler ve akıllı olduklarını düşünmesinler. Kendi kendilerine yarattıkları sorunları kendileri çözmeli. Biz yardıma hazırız ve bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.
AFGANİSTAN'A DESTEK ÇAĞRISI
Afganistan konusuyla ilgili de konuşan Putin, Rusya ve Afganistan ilişkilerinin "iyi" yönde gelişmesinden yana olduklarını belirtti. Afgan halkına destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Putin, "Bunu, öncelikle Afganistan'ın ekonomisi ile Afgan toplumuna zarar veren ülkelerin yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ÇİN'DEKİ OLİMPİYAT OYUNLARINA BOYKOTLA İLGİLİ
ABD dahil bazı ülkelerin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot etme kararını değerlendiren Putin, "Bu karar kabul edilemez ve yanlıştır" dedi. Vladimir Putin, sporun siyasallaştırılmasına her zaman karşı olduklarını vurguladı.
"HZ. MUHAMMED'E YÖNELİK HAKARET SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL"
Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı. Rusya lideri yaptığı açıklamada, "Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir." ifadelerine yer verdi.