Putin’den sanatta özgürlük açıklaması: Hz. Muhammed’e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil

AFGANİSTAN'A DESTEK ÇAĞRISI

Afganistan konusuyla ilgili de konuşan Putin, Rusya ve Afganistan ilişkilerinin "iyi" yönde gelişmesinden yana olduklarını belirtti. Afgan halkına destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Putin, "Bunu, öncelikle Afganistan'ın ekonomisi ile Afgan toplumuna zarar veren ülkelerin yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEKİ OLİMPİYAT OYUNLARINA BOYKOTLA İLGİLİ

ABD dahil bazı ülkelerin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot etme kararını değerlendiren Putin, "Bu karar kabul edilemez ve yanlıştır" dedi. Vladimir Putin, sporun siyasallaştırılmasına her zaman karşı olduklarını vurguladı.

"HZ. MUHAMMED'E YÖNELİK HAKARET SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL"

Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı. Rusya lideri yaptığı açıklamada, "Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir." ifadelerine yer verdi.