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Haberler Dünya Haberleri Putin'den tavan fiyat hamlesi: Petrol satış yasağının süresi uzatıldı
Giriş Tarihi: 26.6.2023 21:30

Putin'den tavan fiyat hamlesi: Petrol satış yasağının süresi uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklandığı kararnamenin süresini 2023 sonuna kadar uzattı.

AA
Putin’den tavan fiyat hamlesi: Petrol satış yasağının süresi uzatıldı

Kremlin'in resmi sitesinde yayımlanan kararnameye göre, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasak süresi "1 Temmuz 2023" yerine "31 Aralık 2023" olarak belirlendi.

AB ÜLKELERİ TAVAN FİYAT UYGULUYOR

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Bu durum üzerine Putin de tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye imza atmıştı.

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Putin'den tavan fiyat hamlesi: Petrol satış yasağının süresi uzatıldı
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