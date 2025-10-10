Putin’den Trump’ın Gazze Planı’na destek: “Rusya’nın ortaya çıkacak sorunların çözümü için teklif edeceği çok şey var”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi" toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Putin, Donald Trump’ın Gazze Planı’nı desteklediklerini belirterek, Rusya'nın, planın uygulanması sürecinde ortaya çıkacak sorunların çözümü için teklif edeceği çok şey var." diye konuştu.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi" toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinen Putin, "İlişkilerimizde kriz yaşadığımızı söyleyemem. Eğer uluslararası ilişkilerde bir kriz olsaydı, ticari ve ekonomik ilişkilerde büyüme olmazdı. Karşılaştıklarımıza rağmen büyüme önemli ölçüde devam etti." değerlendirmesini yaptı.
Azerbaycan ile "duygusal kriz" yaşadıklarını belirten Putin, bunun 25 Aralık 2024'te Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait "Embraer 190" tipi uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşürülmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Putin, "Uçak ve yolcularının ölümüyle ilgili ağır ve trajik bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu nedenle bunu sakin şekilde halletmemiz gerekiyordu. Bunu halletmek için zamana ihtiyacımız vardı.