Putin’den Trump’ın Gazze Planı’na destek: “Rusya’nın ortaya çıkacak sorunların çözümü için teklif edeceği çok şey var”

Orta Doğu'daki durumun buna örnek olduğuna işaret eden Putin, "Eğer Donald'ın çabaları sonuç verirse, bu tarihi bir olay olur." ifadesini kullandı. Dün Arap Birliği Zirvesi Başkanı ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştüğünü dile getiren Putin, Sudani ile başkent Moskova'da 15 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Rus-Arap Zirvesi'nin Gazze'deki ateşkes gündemi sebebiyle ertelediklerini belirtti. Putin, "Bu inisiyatif bana ait. Bunu Trump'ın inisiyatifi ve doğrudan katılımıyla Orta Doğu'da devam eden sürece engel olmak istemediğim için yaptım. Bu bir başarı değil mi? Bu bir başarıdır." ifadesine yer verdi. Trump'ın Gazze ile ilgili planını desteklediklerini, ancak Filistin devletinin kurulmasının en önemli konu olduğunu vurgulayan Putin, bu planın, Gazze'deki yönetimin Filistin yönetiminin kontrolüne geçmesini öngördüğüne dikkati çekti. Putin, Rusya'nın bu süreçte yer almasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Eğer dostlarımız bu konuda karar verecekse bu sürece dahil olmaya hazır olacağız. Onlarca yıl bu süreçte yer aldık. Rusya'nın, planın uygulanması sürecinde ortaya çıkacak sorunların çözümü için teklif edeceği çok şey var." diye konuştu.

"TOMAHAWK SEYİR FÜZELERİ UKRAYNA'YA VERİLİRSE, RUS HAVA SİSTEMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Vladimir Putin, "ABD'nin Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya vermesi durumunda, Rusya'nın buna cevabı ne olacak?" sorusuna ise "Cevabımız Rusya'nın hava savunma sisteminin güçlendirilmesidir." ifadesini kullandı. ABD ile Şubat 2026'da sona erecek Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) uzatılması ihtimalini değerlendiren Putin, bu konuda karar alınması için birkaç ayın yeterli olacağını söyledi. Putin, "Eğer Amerikan tarafı buna ihtiyaç duyulmadığı yönünde karar alacaksa, bu kritik değil. Bu konuda her şeyimiz planlı şekilde ilerliyor. Nükleer caydırıcılık sistemlerimizin yenilik seviyesi, diğer ülkelerin sistemlerine göre daha yüksek. Bunu aktif şekilde geliştiriyoruz. Tüm bu sistemleri geliştiriyoruz. Yakın zamanda yeni silahımızı tanıtmak için fırsatımız olacak." şeklinde konuştu. Rusya ve ABD arasında nükleer silah yarışının sürdüğüne işaret eden Putin, "Bazı ülkeler, nükleer silah denemeleri yapmayı düşünüyor ve bunun için hazırlık yapıyor. Eğer bu olursa, aynı denemeleri yaparız. Güvenliğin sağlanması açısından bu iyi." dedi. Mevcut Afganistan yönetiminin, ülkedeki durumun iyileştirilmesi yönünde elinden geleni yaptığını, ancak henüz çözülmeyen çok sayıda sorunun olduğunu belirten Putin, bu nedenle Afganistan ile Tacikistan arasındaki sınırının güvenli olması gerektiğini vurguladı.