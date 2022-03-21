Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, sıcak çatışmaların yanı sıra ekonomik savaş da yaşanıyor. Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından Batılı ülkeler tarafından küresel ekonomiden izole edilen Rusya'ya yönelik yaptırımların kapsamı da giderek genişliyor. ABD ve AB'nin yaptırımları, petrolde olduğu gibi altında da Rusya'nın ticaret yapmasını zorlaştırırken, İngiltere ve ABD, Rusya'nın altın rezervlerini kullanmasını engellemeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

"YILLARDIR SÜREN TEHDİTLERİN DEVAMI"

Rusya'nın yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervlerine erişimi dondurulurken, rezervlerinin üçte birini teşkil eden altın ve yuan rezervlerini kullanması da zorlaştırılmaya çalışılıyor.

Savaşın başlamasının ardından yaptığı açıklamalarla Batılı ülkeleri yıllardır Rusya'yı tehdit etmekle suçlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puin'den, yaptırım kararlarına da tepki geldi.