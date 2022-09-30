Putin’den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak

24 Şubat'ta başlatan Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun dönem yaşanıyor. Rusya, Ukrayna'da askeri operasyonlarını sürdürürken, Rus ordusunun askeri gücü de artırılmaya devam ediyor.

120 BİN KİŞİ ORDUYA KATILACAK

Geçtiğimiz haftalarda ülkede kısmi seferberlik kararıyla 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonbahar celp dönemi için 120 bin kişinin orduya katılması yönünde yeni bir kararname daha imzaladı.