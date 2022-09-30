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Giriş Tarihi: 30.9.2022 22:34 Son Güncelleme: 30.9.2022 22:36

Putin'den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak

İHA
Putin’den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak ettiğini duyurmasının ardından ordusunu güçlendirmek için yeni bir kararname imzaladı. Daha önce de kısmi seferberlik ilan eden Putin, 120 bin Rus vatandaşının sonbaharda askere alınması yönünde karar aldı.

24 Şubat'ta başlatan Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun dönem yaşanıyor. Rusya, Ukrayna'da askeri operasyonlarını sürdürürken, Rus ordusunun askeri gücü de artırılmaya devam ediyor.

120 BİN KİŞİ ORDUYA KATILACAK

Geçtiğimiz haftalarda ülkede kısmi seferberlik kararıyla 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonbahar celp dönemi için 120 bin kişinin orduya katılması yönünde yeni bir kararname daha imzaladı.

UKRAYNA'DAKİ OPERASYONLARA GÖNDERİLMEYECEKLER

Öte yandan, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Ana Organizasyon ve Seferberlik Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vladimir Tsimlyansky, sonbahar celp döneminde askere alınacakların Rusya Federasyonu topraklarında görev yapacağını söyleyerek, 120 bin askerin Ukrayna'daki askeri operasyonlarda cepheye gönderilmeyeceğini belirtti.

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Putin'den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak
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