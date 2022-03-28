Putin’e yönelik ‘kasap’ polemiğine Macron da dahil oldu!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya'ya yönelik Batı tepkisi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesi için gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sert sözler sarf eden ABD Başkanı Joe Biden, Putin için "kasap" ifadesini kullanmıştı. Kendisine Putin için ne düşündüğünü soran Ukraynalı mültecilere "O bir kasap" yanıtı veren Biden'ın bu sözleri, yeniden gündeme geldi.

"RUS HALKINA KARŞI SAVAŞTA DEĞİLİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi.

Macron, France 3 kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı durdurmak istediklerini belirtti.