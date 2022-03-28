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Giriş Tarihi: 28.3.2022 12:13 Son Güncelleme: 28.3.2022 12:18

Putin’e yönelik ‘kasap’ polemiğine Macron da dahil oldu!

AA
Putin’e yönelik ‘kasap’ polemiğine Macron da dahil oldu!

Rusya Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Batılı devletlerle Rusya’nın yaşadığı gerilim hız kesmiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde bir kez daha karşı karşıya gelmişti. NATO toplantısı için Avrupa’ya giden ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı görüşmeler sırasında Putin için “kasap” ifadesini kullanmıştı. Biden’a yanıt gecikmezken konuya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya'ya yönelik Batı tepkisi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde NATO zirvesi için gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sert sözler sarf eden ABD Başkanı Joe Biden, Putin için "kasap" ifadesini kullanmıştı. Kendisine Putin için ne düşündüğünü soran Ukraynalı mültecilere "O bir kasap" yanıtı veren Biden'ın bu sözleri, yeniden gündeme geldi.

"RUS HALKINA KARŞI SAVAŞTA DEĞİLİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi.

Macron, France 3 kanalında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı durdurmak istediklerini belirtti.

Bunu yaparken "sözlerde ve eylemlerde gerilimin artırılmaması" gerektiğini ifade eden Macron, Putin ile görüşmeye devam ettiğini, onun için "kasap" ifadesi kullanmayacağını kaydetti.

Macron, "Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz." dedi.

Avrupa'nın Moskova ve Washington arasındaki "soğuk savaşta" yer almadığını vurgulayan Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentinde insani operasyon düzenlenmesi konusunda Putin ile telefonda görüşeceğini söyledi.

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Putin’e yönelik ‘kasap’ polemiğine Macron da dahil oldu!
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