Putin'i teke tek dövüşe çağırmıştı: Elon Musk bu kez o isimle kavgaya tutuştu! "Putin dövüşmekten korkarsa..."

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'tan ilginç bir paylaşım geldi. Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu ve onu teke tek dövüşe davet ettti. Elon Musk'a cevaplar da gecikmedi. İlk olarak Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Musk'ın tweetini alıntılayarak bir dörtlük paylaştı. Paylaşımın ardından iki isim atışmaya başladı. İşte detaylar...
"ÇOK CİDDİYİM DÜELLOYA DAVET EDİYORUM"
Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Vladimir Putin, seni Ukrayna için düelloya davet ediyorum çok ciddiyim" ifadelerine yer verdi.
'PATRON ÇILDIRDI"
Elon Musk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken sosyal medya kullanıcıları "Patron çıldırdı, kafes dövüşüne çağırdı" yorumunda bulundu.
RUSYA'DAN YANIT GELDİ!
Rogozin, Musk'ın davetini alıntılayarak ünlü şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in "The Tale of the Priest and of His Workman Balda" eserinden şu dizeleri paylaştı:
Sen küçük şeytan, hala gençsin,
Benimle zayıf rekabet et;
Sadece zaman kaybı olurdu.
Önce kardeşimi yen.
SAVAŞÇINI SEÇ
Bunun ardından Musk'tan cevap gecikmedi: Musk, Rogozin'in paylaşımının altına Putin'in ayıya bindiği ve kendisinin Flamethrower'la oynadığı görseli "Savaşçını seç" yazısıyla koyarak şunları yazdı:
"Görüyorum ki, zorlu bir müzakerecisiniz!
Tamam, görüntüleme başına %10 daha fazla ödeme yapabilirsiniz."
Ayısını bile getirebilir.
TWİTTER ATIŞMASI DEVAM ETTİ: ELON TUVALETTEN ÇIK, SONRA KONUŞURUZ
Bu sözlerin ardından Rogozin'den bir cevap daha geldi. Rogozin, Musk'ın 22 Kasım 2021'de paylaştığı "Tweetlerimin en az %50'si porselen taht üzerinde üretildi." Tweetini ekran görüntüsü alarak "Elon, tuvaletten çık, sonra konuşuruz." şeklinde paylaşım yaptı.
Musk ise bundan sonra bir paylaşım daha yaptı: "Bir de… bir kitap kulübü oluşturmalıyız. 'Kalbi olan ve aklı olmayan bir aptal, aklı olan ve kalbi olmayan bir aptal kadar mutsuzdur.' Fyodor Dostoyevski, Budala"
İkili arasındaki garip atışma burada sona erse de Elon Musk twitter paylaşımlarına yanıt vermeye devam etti. Çeçenistan'ın Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un paylaşımına da ilginç bir karşılık verdi.
KADIN İSMİ TAKTI
Kadirov, mesajında Elon Musk'a tavsiyede bulunarak gücünü Putin'e karşı kıyaslamaması uyarısında bulundu. Ayrıca Kadirov, Putin ile boy ölçüşebilmesi için nazik Elona'dan sert Elon'a dönüşmesi gerektiğini de söyleyerek Musk'a Çeçenistan'da eğitim alması için belli başlı yerleri sıraladı. Mesajının sonunda ise "Böylece Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin" ifadelerini kullandı.
MUSK İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Bu mesajın ardından Twitter'daki kullanıcı ismini Elona Musk olarak değiştiren Elon Musk ise Kadirov'a yanıt olarak şunları söyledi:
"Teklifin için teşekkürler, ama böyle bir üstün eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkarsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim. Elona..."