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Giriş Tarihi: 22.12.2021 12:23 Son Güncelleme: 22.12.2021 12:49

Putin’in ‘aşk çocuğu’ ortadan kayboldu! O mesajlar ortalığı karıştırdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Putin’in ‘aşk çocuğu’ ortadan kayboldu! O mesajlar ortalığı karıştırdı

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili şoke eden bir iddia ortalığı karıştırdı. Geçtiğimiz yıl içinde eski bir temizlik görevlisinden bir kızı olduğu iddia edilen Putin’in ‘aşk çocuğu’ olarak adlandırılan kızı Luiza Krivonogikh’in çok sayıda takipçiye sahip hesaplarını kapatıp aniden ortadan kaybolması, ülke basınında geniş yankı buldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi çıkışlarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sık sık yaşadığı iddia edilen yasak ilişkileri ve evlilik dışı çocuklarıyla gündeme gelen Putin, geçtiğimiz yıl da oldukça konuşulmuştu.

TEMİZLİKÇİDEN OLAN KIZI FENOMEN OLDU

Geçtiğimiz yıl ortaya atılan iddialara göre Putin'in şu an 'gizli' bir multi-milyoner olan eski bir temizlik görevlisinden bir kızı bulunuyordu. Putin ile annesi Svetlana Krivonogikh arasında yıllarca süren bir ilişkiden doğan 18 yaşındaki Luiza Krivonogikh, kimliğinini ifşa olmasının ardından yalnızca Rus basının değil tüm dünyanın da gündemine oturmuştu.

Rus medyasına konuşan yerel kaynaklar, Putin ile Svetlana'nın ilişkisinin 90'ların sonunda başladığını ve Luiza doğumundan sonra 2000'lerin başında Putin'den ayrıldığını ileri sürmüştü.

Özel hayatı hakkındaki iddialara dair hiçbir zaman tepki vermeyen Putin, bu konuda da sessiz kalmış, ancak 18 yaşındaki Luzia, bir sosyal medya fenomeni olmasıyla ilgi çekmeye devam etmişti.

Daha önce, sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Luzia, iddialara kaçamak yanıtlar vermiş, "Benim hayatım çok durgun ve bir anda böyle gündeme geldiğim için çok memnunum. İnsanlar sosyal medyada benim hesabıma gelmeye başladılar. Ben kendimi popülerleştirmeye çalışmıyorum. Çok iyi hissediyorum ve hayat devam ediyor, bu söylentileri umursamıyorum" şeklinde konuşmuştu.

Luzia'nın ilerleyen yıllarda bir milyonere dönüşen annesi Svetlana'nın da Soçi, St. Petersburg ve Moskova'daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank'taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık serveti olduğu söyleniyordu.

Geçtiğimiz aylarda sızna gizli belgelerde de, Luzia'nın bu mülklerle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamalar yer almıştı.

Zenginliğiyle ilgili, sosyal medyada takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulunan Luzia'nın hesaplarının, birdenbire yok olmasının ardından gözler Putin'e çevrildi.

Hakkında milyarlarca dolarlık yolsuzluk iddiası bulunan Putin'in, 'aşk çocuğu'nun yaptığı bu paylaşımlar karşısında öfkeye kapılarak onu 'ortadan kaldırdığı' düşünülüyor.

Putin'e olan benzerliğiyle de oldukça dikkat çeken Luzia'nın kaybolması büyük yankı uyandırmış durumda. Sosyal medyada, "Ne oldu? Baban, lüks hayatının ayrıntılarını yayınlanmanı yasakladı mı?" yorumunda bulunan yüzlerce kişinin dikkat çektiği bu ortadan kaybolmanın ardınan Putin, bir kez daha hiçbir açıklama yapmadı.

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Putin’in ‘aşk çocuğu’ ortadan kayboldu! O mesajlar ortalığı karıştırdı
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