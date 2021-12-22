Putin’in ‘aşk çocuğu’ ortadan kayboldu! O mesajlar ortalığı karıştırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi çıkışlarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sık sık yaşadığı iddia edilen yasak ilişkileri ve evlilik dışı çocuklarıyla gündeme gelen Putin, geçtiğimiz yıl da oldukça konuşulmuştu.

TEMİZLİKÇİDEN OLAN KIZI FENOMEN OLDU

Geçtiğimiz yıl ortaya atılan iddialara göre Putin'in şu an 'gizli' bir multi-milyoner olan eski bir temizlik görevlisinden bir kızı bulunuyordu. Putin ile annesi Svetlana Krivonogikh arasında yıllarca süren bir ilişkiden doğan 18 yaşındaki Luiza Krivonogikh, kimliğinini ifşa olmasının ardından yalnızca Rus basının değil tüm dünyanın da gündemine oturmuştu.