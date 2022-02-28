Avustralya’dan Putin kararı! Girişi yasaklandı

BELARUS'A YAPTIRIM

Rus yetkililerin yanı sıra Belaruslu bazı kişi ve kurumların da yaptırım kapsamına alındığını duyuran Morrison, "Rusya'nın, Belarus'tan saldırılar başlatmasına izin vererek Putin'in saldırganlığına yardım ve yataklık eden Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin de dahil olmak üzere 13 Belaruslu kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladık." ifadesini kullandı.