Putin’in ’Nükleer’ tehdidi sonrası NATO harekete geçti!

Gerçek silahların kullanılmayacağı rutin tatbikat, 17-30 Ekim'de ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılacak. Tatbikatta çeşitli tiplerde 60 savaş uçağı kullanılacak. Bunlar arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler de kullanılacak. B-52'ler ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkacak.