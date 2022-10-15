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Giriş Tarihi: 15.10.2022 19:59 Son Güncelleme: 15.10.2022 20:02

Putin'in 'Nükleer' tehdidi sonrası NATO harekete geçti!

AA
Putin’in ’Nükleer’ tehdidi sonrası NATO harekete geçti!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer kartına karşı NATO harekete geçti. Üye ülkeler çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa’nın kuzeybatısında nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenleyecek.

Rusya'ya ait nükleer bombardıman uçaklarının, NATO üyesi Norveç ve yakında ittifaka katılması beklenen Finlandiya sınırına yakın Olenya Hava Üssü'ne konuşlandırılması ortalığı karıştırdı. Uydu görüntülerinde bombardıman uçaklarının sayısının giderek arttığı görüldü.

TEHDİT ARTIYOR

Üstelik bunun hemen öncesindeki günler boyunca Rusya Devlet Başkanı Putin hem Ukrayna'yı hem de dünyayı 'gereken her şeyi yaparım, her silahı kullanırım' diyerek tehdit etti.

NATO HAREKETE GEÇTİ!

NATO, Putin'in Rusya ile doğrudan çatışmaların 'küresel bir felakete' yol açacağı konusundaki uyarısının hemen ardından, pazartesi günü Avrupa'nın nükleer bombalarının kullanımını da gerçekleştirecek askeri tatbikatlara başlayacak.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO müttefiki 14 ülkenin hava kuvvetleri her yıl düzenli olarak icra edilen "Steadfast Noon" adlı tatbikatta nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini sınayacak.

Gerçek silahların kullanılmayacağı rutin tatbikat, 17-30 Ekim'de ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılacak. Tatbikatta çeşitli tiplerde 60 savaş uçağı kullanılacak. Bunlar arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler de kullanılacak. B-52'ler ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkacak.

"Steadfast Noon" tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, tatbikatla ittifakın nükleer caydırıcılığının etkin ve güvenli olmasının sağlanacağını bildirdi.

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Putin'in 'Nükleer' tehdidi sonrası NATO harekete geçti!
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