Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin Kremlin’den açıklama

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Rusya lideri Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Putin Türkiye'ye yapacağı ziyarette Erdoğan ile Ukrayna'daki durumu görüşecek" ifadeleri kullandı.
RIA haber ajansının haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in ziyaretinin net tarihini belirtmedi. Ajans, ismi gizli tutulan bir yetkilinin Reuters haber ajansına toplantının 12 Şubat'ta gerçekleşmesinin beklendiğini iletti.