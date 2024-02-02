Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama
Giriş Tarihi: 2.2.2024 13:48 Son Güncelleme: 2.2.2024 14:01

Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Rusya lideri Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı.

Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin Kremlin’den açıklama

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Rusya lideri Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Putin Türkiye'ye yapacağı ziyarette Erdoğan ile Ukrayna'daki durumu görüşecek" ifadeleri kullandı.

RIA haber ajansının haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in ziyaretinin net tarihini belirtmedi. Ajans, ismi gizli tutulan bir yetkilinin Reuters haber ajansına toplantının 12 Şubat'ta gerçekleşmesinin beklendiğini iletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin Kremlin'den açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA