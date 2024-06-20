Putin’in ziyareti sonrası Kuzey Kore’den dikkat çeken sözler

Kuzey Kore ajansı KCNA, yayımladığı haberde dün imzalanan anlaşmada "bir tarafın saldırıya uğraması halinde askeri yardım" ve "başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama" taahhütlerinde bulunulduğunu bildirdi.

Haberde detayları aktarılan anlaşmada, "Eğer bir taraf tek bir ülke veya ülkeler grubunun işgali nedeniyle savaş durumuna girerse diğer taraf, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Kuzey Kore ile Rusya yasalarına uygun olarak elindeki tüm imkanları seferber ederek askeri ve diğer yardımları gecikmeden yapacaktır." ifadesine yer verildiği belirtildi.

Haberde "pakt" olarak söz edilen anlaşmanın iki tarafa da "başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama" yükümlülüğünü getirdiği kaydedildi.