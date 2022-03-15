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Giriş Tarihi: 15.3.2022 16:11 Son Güncelleme: 15.3.2022 16:33

Putin’le iş birliği yapan oligarka şok! İspanya resmen el koydu

AA
Putin’le iş birliği yapan oligarka şok! İspanya resmen el koydu

Ukrayna savaşını başlatan Rusya’ya küresel çapta tepkiler artarken, İspanya’dan da bir hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakınlığıyla bilinen Rus oligark Sergey Chemezov'un süper lüks yatına, İspanya hükümeti tarafından el konuldu.

İspanya, Barselona'daki limanda demirli Rus oligarka ait 140 milyon avro değerindeki lüks yata el koydu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın iş birliğinde bulunduğu Rus oligarklardan biri olan ve bir kamu silah şirketinin başkanlığını yapan Sergey Chemezov'a ait olduğu belirtilen "Valerie" adlı 85 metrelik yata, Barselona Limanı'nda el konulduğu açıklandı.

DEĞERİ 140 MİLYON AVRO

Başbakan Pedro Sanchez, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu yatın "Rus oligarkların önde gelen isimlerinden birine ait olduğunu ve değerinin 140 milyon avroyu bulduğunu" söyledi.

Sanchez, "Putin rejimine ve oligarklara yönelik yaptırımların etkili olduğunu ve devamının geleceğini" ifade ederek, "Bu yolsuzluk sisteminde Rus halkına baskı yaparak kendilerini zenginleştiren Putin'e, rejimine ve oligarklarına karşı güçlü ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Başbakan Sanchez, NATO'nun talep ettiği gibi İspanya'nın savuma harcamalarını artıracağını ve gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine çıkaracağını duyurdu.

İspanya, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez bir Rus oligarka ait yata el koydu.

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Putin’le iş birliği yapan oligarka şok! İspanya resmen el koydu
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