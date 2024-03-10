Ramazan feneri sönmeyecek

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi. Son 24 saatte 82 kişi öldürüldü, 122 kişi yaralandı. İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde 3 çocuk daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze Şeridi'nde 500 bin kişi açlığın eşiğinde. Filistinliler ise tüm yokluklara rağmen ramazan hazırlıklarını sürdürüyor.İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen yaklaşan ramazan ayı için hazırlık yapıyor.Gazze'nin Refah kentindeki çocuklar, kâğıttan ramazan fenerleri yaparak çadırlarına asıyor.Gazze Şeridi`nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Muhammed Ammar, yıkımın ve savaşın ortasında ramazan fenerleri ve süsleri üretiyor.İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde 50'den fazla camiyi yok etti. Filistinliler teravih namazlarını ya enkazlar arasında ya da yıkılan camilerde kılmaya devam edecek.Öte yandan ramazan boyunca dünyanın dört bir yanında Gazze'ye destek gösterilerinin artması bekleniyor.ABD'nin başlatmak istediği insani yardımlar Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. ABD bir yandan Gazze Şeridi'ne havadan yardımlar atıyor, diğer taraftan da geçici bir liman kurmak istiyor. Ancak İsrail'in katliamlarını durdurmak ve ateşkesi sağlamak yerine böylesi yollara başvuran ABD eleştiriliyor.Sivil toplum kuruluşları havadan yardımların işe yaramayacağını dile getiriyor. Ayrıca bir felaket de yaşandı. Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırılırken paraşütler açılmayınca 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Görgü tanığı, havadan atılan yardımın bir roket gibi eve çarptığını söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri ise ABD'nin Gazze'ye yardım götürmek için Gazze açıklarında geçici liman kurma planının 'Amerikan kamuoyuna yönelik alaycı bir oyun olduğunu ve açlığı önlemeyeceğini' söyledi.Sınır Tanımayan Doktorlar da, bunu İsrail'in bölgeye yönelik orantısız saldırılarına yönelik dikkat dağıtıcı bir hamle olarak tanımladı.ABD, "Gazze'ye yardım ulaştırmak için kurulacak geçici limanın inşası 60 günü bulabilir" dedi.İsrail, dün de yardım için toplanan Filistinlileri hedef aldı. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.