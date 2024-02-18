Refah’ta çadır kuracak yer bile yok: Çocuklar tavuk kafeslerinde uyuyor

İsrail'in beşinci ayına giren barbar saldırılarından kaçan Gazzeliler okul, cami, hastane ve diğer resmi binaları tıka basa doldurmuş halde. Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail ordusu bölgedeki binaların yarısından fazlasını yıktı. Çaresiz kalan milyonlarca Filsitinli ne yapacağını şaşırmış durumda. Gazze'nin 2,3 milyon sakininin yüzde 85'inin sığındığı 64 kilometrekarelik Refah'ta aşırı kalabalık hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Saldırılarını sürdüren İsrail bir yandan da Refah'a karadan işgal tehdidinde bulunuyor.Refah'taki bir çiftliğe sığınan ve burada tavuk kafeslerini çocukları için yatak haline getiren Rafat Lukman, "Gidecek başka yer bulamadığımız için buraya geldik" dedi. "Birkaç gün dayanabileceğimizi düşündük ama savaş çok uzun sürdü. Çocuklarımın tavukların uyuduğu kafeslerde uyuduğuna inanamıyorum. Onlara bakınca yüreğim parçalanıyor" dedi.Lukman, "İlk tahliyemizde kızım oyuncak ayısını da yanına aldı. Onu hep yanında tuttu. Ama geçen gün yağmur yağdı ve çiftliği su bastı. Oyuncak ayısı suya düşüp kayboldu. Ertesi gün çok ağladı. Annesi ve ben kendimizi çok çaresiz hissettik. Ona yeni bir oyuncak ayı bile alamıyoruz" diye konuştu. Lukman'ın 12 yaşındaki kızı Mais ise "Ölmediğimiz ve ebeveynlerimiz hayatta olduğu için hala şanslıyız. Ancak kafeslerde uyumaktan hâlâ korkuyorum. Geceleri çok soğuk ve karanlık oluyor. Etraf böcek dolu" dedi.Gazze'de okullar, hastaneler ve camilerin de aralarında bulunduğu barınaklardaki aşırı kalabalık, temiz su ve sanitasyon yokluğu ile çalışan kanalizasyon sistemi gibi hizmetlerin eksikliği nedeniyle insanlar yıkılan evlerine geri dönüyor.GAZZELİ Abu Ahmed Jaber bombalanan evine geri dönenlerden... Jaber, "Enkazda ilkel bir hayat yaşıyorum. Ancak ailem gibi bir Nakba daha yaşamaktansa burada ölmeyi tercih ederim" diyor.HAN Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde çok sayıda kişiyi alıkoyan ve Emel Hastanesi'ndeki kuşatmayı sürdüren İsrail'in işgaller ve kapsamlı bombardımanlar yerine yoğun suikast politikası izlemeye başlayacağı ileri sürüldü. Hedefli saldırılara dayanan üçüncü aşamanın başlangıcını işaret eden bu aşama, ABD'nin de İsrail'e uygulaması için baskı yaptığı bir strateji.Barbar İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ABD destekli katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağmaya devam ediyor. Dünya halkları yasaklara, engellemelere ve kötü hava koşullarına aldırmadan Gazze'nin sesi olmaya devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce Filistin destekçisi, dondurucu soğuğa rağmen Kongre binasına yürüdü. "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı yaptı. Göstericiler ''ABD'nin İsrail'i fonlamaya artık son vermesini talep ediyoruz" dedi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ve Kanada'nın başkenti Ottawa'da da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde Filistin yanlıları, İsrail'e desteği nedeniyle uluslararası süpermarket zinciri Carrefour'u protesto etti. Göstericiler, Carrefour ve MacDonald's markalarını boykot çağrısı yaptı. İtalya'da ise İsrail'e destek açıklaması yapan devlet televizyonu RAI'nin yönetimi ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları ülke genelinde bir kez daha protesto edildi.HollandaLahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar bugün başlıyor. Türkiye'nin de yer aldığı 52 devletin yanı sıra çok sayıda uluslararası kuruluş 19-26 Şubat tarihlerinde, beyanlarda bulunacak. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından da 26 Şubat'ta bir sunum gerçekleştirilecek.