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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Rehinelerin durumu iyi

Rehinelerin durumu iyi
Hamas tarafından rehin alınan ve sonrasında serbest bırakılan Natalie Raanan'ın babası Uri Raanan, kızıyla telefonda konuştuğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Serbest bırakılan anne Judith Raanan ve kızı Natali, İsrail güçlerince Gazze sınırında karşılanmıştı. Hamas'ın elinde en az 10 ABD vatandaşı daha olduğu düşünülüyor.

210 ESİR BULUNUYOR
İSRAİL ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerden 210'unun ailelerine bilgi verildiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bunun tüm esirlerin toplam sayısı olmadığına ve İsrail ordusunun kayıp İsraillilerle ilgili bilgileri araştırdığına işaret etti.
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Rehinelerin durumu iyi
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