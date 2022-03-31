Restoranda kanlı pusu

Hollanda'nın Zwolle
kentinde, çarşamba akşamı, bir restoranda yemek yiyen Ali Torunlar
(57) ve ağabeyi Hüseyin Torunlar
(62) uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İki kardeşin karşısına oturan kişinin, silahını çekip art arda tetiğe bastığı ifade edildi. Çoğu çocuk, yüzlerce kişinin arasında tüm şarjörü boşaltan katilin, restorandan soğukkanlı şekilde ayrıldığı vurgulandı. Büyük paniğin yaşandığı restorana gelen ilkyardım ekiplerinin Torunlar kardeşlere müdahalesi ise yetersiz kaldı.
ARANIYORDU, TESLİM OLDU
Hollanda
polisi, korkunç cinayetin ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için çevrede yoğun arama çalışması başlattı. Aramaya polis helikopterleri de dahil edildi, ancak sonuç alınamadı. Zanlı, dün Deventer'deki bir polis karakoluna giderek teslim oldu. Polis, cinayeti itiraf eden zanlının 32 yaşında olduğunu açıkladı. Cinayetin alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bir görgü tanığı, "Katil de Türk'tü" derken, bir başka tanık ise "Kurşunları kafa ve göğüs bölgesine sıktı. Biri hemen diğeri bir süre sonra öldü" ifadelerini kullandı.