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Giriş Tarihi: 2.8.2022 00:41 Son Güncelleme: 2.8.2022 01:21

ABD'den El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'ye operasyon iddiası

ABD’den El-Kaide lideri Eymen Zavahiri’ye operasyon iddiası

ABD'nin Afganistan’da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Afganistan'da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı.

ABD'den El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'ye operasyon iddiası | Video

ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, yerel saat ile 19.30'da Beyaz Saray'ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

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ABD'den El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'ye operasyon iddiası
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