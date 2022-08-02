Giriş Tarihi: 2.8.2022 00:41 Son Güncelleme: 2.8.2022 01:21

ABD'den El-Kaide lideri Eymen Zavahiri'ye operasyon iddiası

ABD'nin Afganistan’da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı.