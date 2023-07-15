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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Reuters: Kanada ile Türkiye kısıtlamaları kaldırmayı görüşecek

Reuters: Kanada ile Türkiye kısıtlamaları kaldırmayı görüşecek
Kanada'nın Türkiye'ye uygulanan insansız hava aracı (İHA) parçaları ihracatı kısıtlamasını kaldırmak için Ankara ile görüşmelere başladığı belirtildi. Reuters'a konuşan bir kaynak, Kanada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına yeşil ışık yakmasının ardından Ankara'ya uygulanan ihracat kısıtlamasını kaldırmak için görüşmelere başladığını bildirdi. Türkiye'nin NATO Zirvesi öncesinde Kanada'nın ihracat kontrollerinin de nihai görüşmeye dahil edilmesini istediği ve Ankara'nın bu konuda "bir paket anlaşma" istediği kaydedildi.
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Reuters: Kanada ile Türkiye kısıtlamaları kaldırmayı görüşecek
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