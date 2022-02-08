ABD
'de kullanılan robot barmen Cecilia
, yetenekleriyle kendinden söz ettiriyor. Dünyanın ilk robot barmeni olan Cecilia, espri yeteneğiyle diğer robotlardan ayrılıyor. 40 dil konuşabilen Cecilia, saatte 120 kokteyl hazırlayabilmesinin yanında müşterileri eğlendirmek için espriler de yapıyor. Cecilia, insansı bir robottan fazla, iki ekranlı bir otomata benziyor. Birinci ekranda Cecilia'nın insan suretinde bir avatarı, kokteyli hazırlarken görülüyor. Altındaki ekranda ise müşteriler kokteyl seçeneklerini görüntülüyor. Robot barmen, kendisinden "tatlı" bir kokteyl isteyen müşterisine "İşte. 2011'de Bitcoin işine girmek kadar tatlı değil. Ama bir kokteyl için yeterince tatlı" şeklinde cevap veriyor.