Robot köpekler evrim geçiriyor

Dört ayaklı robot köpekler, ABD'li ve Çinli bilim insanlarının yeni çalışması sayesinde evrim geçiriyor. Worcester Politeknik Enstitüsü'nden ve Çin'deki Şanghay Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, robot köpek tasarımını değiştirerek, makinelerin iki arka ayağına katlanabilir destek çubukları yerleştirdi. Araştırmacılar bu tasarımı geliştirerek, 4 ayaklı robotların ihtiyaç duyulduğunda iki ayaklı makinelere dönüşmesini sağlamak istiyor. İlk denemede, küçük bir robot köpek iki arka ayağı üzerinde doğruldu ve titrek de olsa ilk adımlarını atabildi. İki ayaklı robotlar, uzun boyları sayesinde yüksekteki hedeflere ulaşmada daha başarılı. Ayrıca daha kolay tırmanabiliyorlar. Dört ayaklı robotların avantajı da daha dengeli durmaları ve daha hızlı hareket edebilmeleri.