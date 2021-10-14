Robot köpeklere tam otomatik saldırı tüfeği

ABD
'DE silah teknolojisi alanındaki şirketler, tüfekli bir robot köpek tasarladı. Askeri teknoloji şirketi Ghost Robotics
ve silah üreticisi SWORD International
firması yeni silahlı robotlarını tanıttı. Özel Amaçlı İnsansız Tüfek (Special Purpose Unmanned Rifle -SPUR) adlı robot, 6.5 mm'lik Creedmoor
model tüfeğin, Q-UGV adlı dört ayaklı bir robotik kara aracına takılmasıyla oluşturuldu. Robotun üzerindeki silahın menzilinin 1.2 kilometre olduğu açıklandı. Robotun tanıtımı, 11 Ekim'de özel ve kâr amacı gütmeyen ABD Ordusu Derneği (Association of the United States Army -AUSA) adlı kuruluşun Washington DC
'de düzenlediği etkinlikte yapıldı. Yapay zekâ tarafından yönetilecek tüfekli robot köpeklerin ileride "potansiyel tehdit oluşturan unsurlara" kendiliğinden saldırı düzenleyebilmesi hedefleniyor.