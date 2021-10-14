Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Robot köpeklere tam otomatik saldırı tüfeği
Giriş Tarihi: 15.10.2021

Robot köpeklere tam otomatik saldırı tüfeği

Robot köpeklere tam otomatik saldırı tüfeği
ABD'DE silah teknolojisi alanındaki şirketler, tüfekli bir robot köpek tasarladı. Askeri teknoloji şirketi Ghost Robotics ve silah üreticisi SWORD International firması yeni silahlı robotlarını tanıttı. Özel Amaçlı İnsansız Tüfek (Special Purpose Unmanned Rifle -SPUR) adlı robot, 6.5 mm'lik Creedmoor model tüfeğin, Q-UGV adlı dört ayaklı bir robotik kara aracına takılmasıyla oluşturuldu. Robotun üzerindeki silahın menzilinin 1.2 kilometre olduğu açıklandı. Robotun tanıtımı, 11 Ekim'de özel ve kâr amacı gütmeyen ABD Ordusu Derneği (Association of the United States Army -AUSA) adlı kuruluşun Washington DC'de düzenlediği etkinlikte yapıldı. Yapay zekâ tarafından yönetilecek tüfekli robot köpeklerin ileride "potansiyel tehdit oluşturan unsurlara" kendiliğinden saldırı düzenleyebilmesi hedefleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Robot köpeklere tam otomatik saldırı tüfeği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA