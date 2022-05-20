Robot kovanlar bal üretecek

Neredeyse her alanda kullanılmaya başlanan yapay zekâ şimdi de bal üretimine girdi. İsrailli bilim insanları yapay zekâyla bal üretmek için 'robot kovan' geliştirdi. Arıların yaşam kalitesini ve süresini artırmak için yapılan projede, normal kovanlarla aynı işlevi gören robot kovanlar yüksek teknolojili yapay zekâ sistemleriyle donatıldı. Yazılım, yapay zekâ sayesinde arıların neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Akıllı kovanlarda şeker, su ve ilaçlar otomatik olarak dağıtılıyor. Herhangi bir sorun çıkması durumunda ise uygulama üzerinden ilgili arıcıya uyarı gidiyor. Sistem, kovanlara uzaktan veya gerektiğinde bizzat müdahale edilmesine olanak sağlıyor. Güneş enerjisiyle çalışan kovanlar, sıcaklığı ayarlayabiliyor, zararlı organizmaları ortadan kaldırıyor ve balı otomatik olarak toplayabiliyor. Arkasında Beewise adlı bir teknoloji girişimi yer alan proje, Celile bölgesinde yaklaşık iki milyon arıya ev sahipliği yapan bir kolektif çiftlikte uygulanıyor. Girişim mayıs sonunda, ilk kez kendi balını piyasaya sürmeyi umuyor.