Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: ABD savaşa benzin döküyor...

GİT BUNUN HAKKINDA OKU

Spiker Michael Smerconish'in Tayvan kriziyle birlikte "Çin'in küresel tehdit olduğu" yönündeki ifadelerine, "Tayvan'ı kuşatmıyorlar, Tayvan Çin'in bir parçası ve bu 1948'den beri tüm uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Bunu bilmiyorsan yeterince okumuyorsun, git bunun hakkında oku" tepkisini verdi.