Roma’da korkutan yangın: RAI’nin yayın merkezi tahliye edildi

İtalya'nın başkenti Roma'nın kuzeybatı bölgesindeki Monte Mario tepesinde öğle saatlerinde büyük çaplı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle devlet televizyonu RAI'nin yayın merkezinin bulunduğu binanın da aralarında yer aldığı dört bina ve çok sayıda ofis tahliye edildi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yangın nedeniyle oluşan duman ve duyulan patlamalar endişeye neden oldu.

İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı tarafından yayınlanan açıklamada, yangına on ekibin müdahale ettiği ve Monte Mario bölgesindeki yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.



RAI ÖĞLEDEN SONRA YAPILACAK CANLI YAYINLARI İPTAL ETTİ

Yetkililer, RAI'nin yayın merkezi, bir gözlemevi ve altı konutun tahliye edildiği yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. Yangın nedeniyle İtalyan kamu televizyonu RAI, öğleden sonrası için planlanan canlı yayınını iptal etmek zorunda kaldı. Canlı yayın programına hazırlanan Nunzia De Girolamo, sosyal medyada paylaştığı görüntüde, "Stüdyoyu boşaltıyoruz. Monte Mario'daki yangın ciddi. Yarın görüşmek üzere" dedi.