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Giriş Tarihi: 27.2.2023 14:18

Roman milletvekilinin o anları kamerada! Parlamento toplantısına duştan katıldı

Romanya'da meclis üyesi Alberto-Iosif Caraian, online toplantıda kamerasını açık unuttu. Bu sırada soyunup duşa giren milletvekilinin o anları anbean kaydedildi.

DHA
Roman milletvekilinin o anları kamerada! Parlamento toplantısına duştan katıldı

Romanya'da Sosyal Demokrat (PSD) meclis üyesi Alberto-Iosif Caraian online parlamento toplantısında kamerasını açık unuttu. Toplantıya duşta çıplak bir şekilde katılan milletvekili, kamerasının açık olduğunu uzun süre farketmedi.

"NASIL KAPATACAĞIMI BİLMİYORUM"

Meclis üyelerinin gülmesi üzerine durumu fark eden Caraian, kamerasını kapatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca "Kapatamıyorum. Çok özür dilerim. Kötü bir soğuk algınlığım var ama görüşmeyi nasıl kapatacağımı bilmiyorum" dedi. Bir süre sonra toplantıdan çıkmayı başaran milletvekili, giyinerek toplantıya tekrar katıldı.

Roman milletvekili toplantıya kamerasını açık unutup duştan katıldı | Video

Caraian toplantının ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayarak, "Teknolojinin azizliği. Bu talihsiz olay nedeniyle herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Roman milletvekilinin o anları kamerada! Parlamento toplantısına duştan katıldı
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