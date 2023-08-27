Romanya’da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Romanya Acil Servis Müfettişliği (IGSU) Crevedia'daki bir LPG istasyonunda patlama ve ardından yangın meydana geldiğini bildirdi. IGSU'ya göre, ilk patlamanın ardından meydana gelen yangın iki tanka ve yakındaki bir eve sıçradı sonrasında ise 300 metrelik alanda tahliyelere ve karayolu trafiğinin tıkanmasına neden oldu.