Ron DeSantis başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Mesajında, sınır sorunları ve artan suç oranlarına işaret eden DeSantis, "Sınırımız bir felaket, suç şehirlerimizi istila ediyor, federal hükümet ailelerin geçimini zorlaştırıyor ve Başkan (Joe Biden) bocalıyor. Ancak düşüş bir seçimdir, başarıya ulaşılabilir ve özgürlük için savaşmaya değer." ifadelerini kullandı.

DeSantis, düzen, sağduyu ve kurumların bütünlüğüne vurgu yaptığı mesajında, valisi olduğu Florida eyaletinde bunların hayata geçirilebileceğini kanıtladığını savundu.

DESANTİS VE MUSK, TWİTTER'DA TEKNİK AKSAKLIK KURBANI OLDU

DeSantis'in adaylığını, video mesajıyla eş zamanlı olarak, Twitter'ın sahibi Elon Musk ile katıldığı Twitter'ın sesli sohbet odasında (Twitter Spaces) canlı olarak açıklaması bekleniyordu.