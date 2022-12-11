Ruhani liderin rejim karşıtı yeğenine hapiskarşıtı

İran lideri Ali Hamaney'in rejim karşıtı yeğeni Feride Muradhani'nin hapis cezası onaylandı. Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümüyle başlayan gösterilere destek veren Muradhani, 23 Kasım'da tutuklanmıştı. Muradhani'ye daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince 3 yıla düşürülerek onaylandığı bildirildi. Muradhani, geçen yıl bir toplantıda İran devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Farah Pehlevi'ye övgüde bulunmuştu. Muradhani'nin, toplantıdan sonra tutuklanması ise dikkati çekmişti. Muradhani, bu yıl nisan ayında kefaletle serbest bırakılmıştı. Öte yandan İran, Avustralya hükümetinin "insan hakları ihlali" gerekçesiyle İranlı bazı kişi ve kurumlara yaptırım uygulamasına tepki göstererek eylemi "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak niteledi.