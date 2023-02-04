Rum Kesimi’nde silahlandırma vaatleri! Başkanlık seçimi öncesi düşmanca çağrılar arttı

SİLAHLANMAYI ARTIRMA VAATLERİ

Ada'nın silahlandırılması ve savunma payının artırılması konusunda diğer adayların büyük bir bölümü de seçim vaatlerinde aynı temayı işleyerek RMMO'nun güçlendirilmesi gerektiği ve bunun için de daha fazla silaha ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir.

GKRY'nin 8. başkanını belirleyecek seçimlerin ilk turunda yarışacak adayların tamamına yakınının ortak görüşe sahip olduğu ikinci konu da seçmene verdikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Rumların masayı terk etmesiyle 2017'de çöken barış müzakerelerine geri dönüş mesajı oldu. 14 adayın yarısından fazlası KKTC ile diyaloğun başlatılmasından yana ve müzakerelere dönüleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"KKTC'Yİ BASKI ALTINA ALALIM" ÇAĞRISI

Seçimlerin favori adaylarından biri olarak gösterilen Hristodulidis, müzakereler için Berlin, Paris ve Brüksel'in desteğinin daha çok alınması, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif katılımı ve bu sürecin Türkiye-AB ilişkilerine yansıtılarak KKTC'nin baskı altına alınması yolunu takip edeceklerini vadetti.

Neofitu da federasyon temelli görüşmeleri başlatmak için enerji kozunu kullanacağını ve GKRY için NATO'ya üyelik başvurusu yapacaklarını açıkladı.

Seçimlerin favori adaylarından gösterilen Mavroyannis ise federasyon temelli müzakerelere geri dönülmesi için Kıbrıs'ta garantör olan ülkelere çağrı yapacağını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerine mektup göndereceğini seçim vaadi olarak verdi.