Rum kesiminden flaş karar! 48 saatte bir test istenecek

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik tablonun ağırlaşması üzerine yeni önlemler aldı. Buna göre, Noel tatilinde olan bütün özel ve devlet okulları 10 Ocak'ta, anaokulu ve kreşler ise 7 Ocak'ta eğitime başlayacak.

Okullardaki bütün öğrenci, öğretmen ve diğer okul personelinin 48 saatlik negatif sonuçlu hızlı test ibraz etmesi zorunlu hale getirildi.

6 Ocak itibarıyla evlerde bir araya gelmesine müsaade edilen kişi sayısı 10'a düşürüldü. Aynı tarih itibarıyla kiliseler ve ibadet yerlerinde bulunmasına izin verilen azami kişi sayısı 200 olarak belirlendi.

AZAMİ KİŞİ SAYISI 200 OLACAK

10 Ocak itibarıyla restoran, eğlence merkezleri, düğün ve vaftiz gibi organizasyonlara katılacak azami kişi sayısı 200 olacak.

Uzaktan (internet üzerinden) çalışma oranı da 10 Ocak itibarıyla yüzde 50'ye yükseltildi.

6 Ocak itibarıyla pozitif vaka ile temaslı olanların, aşı veya hastalığı geçirme durumlarına bakılmaksızın temas gününden sonraki 3'üncü ve 5'inci gününde hızlı test veya PCR yaptırması zorunlu hale getirildi.

Kıbrıs Rum kesimine 6 Ocak'tan itibaren gidecek 12 yaş ve üzeri bütün yolculardan 72 saatlik negatif sonuçlu PCR ibraz etmeleri istenecek.