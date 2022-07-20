Rum lider Anastasiadis’ten küstah paylaşım! Binlerce Türk’ü katlettikten sonra barıştan söz etti!

Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarını sürdüren Anastasiadis, "Özenli çabalarımıza rağmen, Türkiye aynı uzlaşmazlığı sergilemeye devam ediyor. Türkiye'nin modern devletlerle bağdaşmayan kabul edilemez tutum takıntısı, herhangi bir müzakere sürecinin rayından çıkmasına neden oldu." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasını kabu letmeyeceklerini dile getiren Anastasiadis, "Yeniden birleşmiş ve üçüncü taraf bağımlılıklarından kurtulmuş Kıbrıs olarak hedefimiz, AB müktesebatı ve değerleri çerçevesinde tüm yasal sakinler için gerçekten barış içinde bir arada yaşama olasılığını sunarken hedefimiz olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.