Rum liderden Türkiye için küstah sözler! Avrupa Birliği’ni suçladı

BAŞKAN ERDOĞAN REDDETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, GKRY lideri Anastasiadis'in kendisiyle görüşmek için ısrar ettiğini belirtmişti.

Erdoğan, "Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki 'Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun.' İki ay sonra ayrılıyor. Dedim 'Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.' Ayrıca dedim ki 'Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez.' Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın." İfadelerini kullanmıştı.