Rum liderden Türkiye için küstah sözler! Avrupa Birliği’ni suçladı

Sık sık Türkiye'yi şikayet eden Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'in gündeminde bu kez Avrupa Birliği vardı.
Euronews'e açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı toleranslı davranmakla suçladı. AB'nin bu tutumunun "Türkiye'ye uluslararası kanunlara kayıtsız kalma cesareti verdiğini" iddia eden Anastasiadis, kıtada yeni bir çatışmanın tetiklenebileceğini belirtti.
AB'YE SUÇLAMA
Verdiği küstah demeçte Avrupa Birliği'ni; Türkiye'ye toleranslı davranmakla suçlayarak, "çifte standartlı" yaklaşım sergilendiğini ima eden Rum lider ayrıca, Ankara'yı Rus yaptırımlarını delmeye örnek teşkil etmekle itham etti.
Anastasiadis, AB'nin Türkiye ile kurduğu siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle Türkiye'nin bir çeşit diplomatik kalkan sağladığını söyleyen Anastasiadis, "Bir yandan, bir AB adayı ülke bir başka AB ülkesine karşı uluslararası hukuku ihlal ederken, 'Rusya uluslararası hukuku ihlal ediyor' diyebilmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İÇİN HADSİZ SÖZLER
Rum lider ayrıca Türkiye'nin doğrudan Rusya'nın uluslararası ticaretine destek olarak AB yaptırımlarının etkisini azalttığına ve bu yola başvurmak isteyen diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini iddia etti. Anastasiadis, "Daha açık olacağım. Rus çeliğinin dolaylı olarak Avrupa'ya ihraç edilmesine aracılık eden Türkiye'den bahsediyorum. Türk hükümetinin Rus oligarklarını, Rus gemilerini davet edişine bakın" sözleriyle haddini aşan yorumlarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN REDDETMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, GKRY lideri Anastasiadis'in kendisiyle görüşmek için ısrar ettiğini belirtmişti.
Erdoğan, "Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki 'Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun.' İki ay sonra ayrılıyor. Dedim 'Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.' Ayrıca dedim ki 'Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez.' Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın." İfadelerini kullanmıştı.