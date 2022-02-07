Rum tarafında Maraş’ı düğümleme mesaisi

Türkiye
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) 'hayalet şehir' olarak anılan Kapalı Maraş'ın tamamen insanlığın hizmetine sunulması için çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrıslı kaynaklar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
'nin Maraş konusunda KKTC'nin tam yetki sahibi olduğu ve bölgenin geleceğine dair karar verebilecek tek ülke olduğunu kabul etmemek için her yola başvurduğunu ifade ediyor.
SAYGILI OLUNMALI
Rum tarafının son olarak ABD
'den Maraş konusunda destek talep ettiği, Türk tarafına da Ercan Havaalanı'nın BM tarafından yönetilmek kaydıyla uluslararası uçuşlara açılması yönünde bir teklifte bulunduğu ancak KKTC'nin bu öneriye net şekilde ret cevabı verdiği kaydediliyor. Rum tarafının Maraş başlığını daha yoğun şekilde AB gündemiyle uluslararası kamuoyuna taşımaya yönelik çalışmalar yaptığı bilgisine ulaşıldı. KKTC ise Rumların mülkiyet iddialarına, AİHM
kararları çerçevesinde kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu
tarafından çare bulunmasını sağlamayı amaçlıyor. Türk tarafı, uluslararası kuruluşlara Maraş konusunda mülkiyet haklarına saygılı olunması çağrısı yapıyor.