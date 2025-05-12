Rümeysa’nın en büyük destekçisi Erdoğan oldu

İsrail'i eleştiren bir yazısı nedeniyle ABD'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan doktora öğrencisi Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'ün en büyük destekçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Öztürk'ün gözaltına alındığı 25 Mart günü itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı nezdinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk'ün durumunu anbean takip etti. ABD makamlarıyla temas kuruldu, Rümeysa Öztürk için hukuki destek sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, girişimler sonucunda 9 Mayıs'ta serbest bırakılan Rümeysa Öztürk'ün ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. Öztürk ailesi de Erdoğan'a desteği ve yakın alakası için teşekkür etti.