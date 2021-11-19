Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı

NE OLMUŞTU?

Nautical Geo, GKRY'nin tek taraflı ilan ettiği sözde MEB'de faaliyetler yürütürken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar tarafından limana çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Türk savaş gemisinden Nautical Geo gemisine telsizle, "Türkiye ile hiçbir şekilde koordine etmeden ve izin almadan Türkiye kıta sahanlığı içine giriyorsunuz. Olumsuz bir gelişme olmaması için derhal bölgeden ayrılın" anonsu yapılmıştı.