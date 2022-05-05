Rus askeri Azovstal’de

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının 71'inci günü geride kaldı. Rus birlikleri, Mariupol'de günlerdir çatışmaların merkezinde olan Azovstal Demir Çelik Fabrikası'na girdi. Ukrayna yetkilileri, Rus birliklerinin artık fabrikaya karşı tam kapsamlı bir saldırıya geçtiğini bildirdi. Azovstal tesisinin içinde ağır ve kanlı çatışmalar yaşanıyor. Rus ordusunun kuşatması altındaki yüzlerce sivil ise tahliye ediliyor. Birleşmiş Milletler, Mariupol kenti ve civar bölgelerden son tahliye operasyonunda 300 sivilin daha güvenli bölgelere götürüldüğünü bildirdi. Ancak fabrika tesisine hâlâ 200'den fazla sivilin sığındığı tahmin ediliyor. Ukrayna tarafı dün fabrikadaki sivillerin tahliyesi için varılan ateşkes anlaşmasını Rusya'nın bozduğunu ileri sürdü.Mariupol, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna direnişinin sembolü haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda direnişin son noktası Azovstal fabrikası oldu. BBC'ye konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı Danışmanı Yuriy Sak, fabrikanın ülkenin siyasi ve askeri üstünlüğü için "en önemli öncelik" olduğunu söyledi. Azovstal, Avrupa'nın en büyük çelik fabrikalarından biri. Kampüs 40 bin kişinin sığabileceği büyüklükte. Fabrika konumu itibarıyla Rusya'nın hedeflerine ulaşması için kilit önemde.ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna ordusuna doğrudan istihbarat sağlayarak Rus generalleri hedef almalarına ve öldürmelerine yardımcı olduğunu yazdı. Kremlin'den de "ABD, İngiltere ve NATO'nun Ukrayna'ya istihbarat aktardığının farkındayız" açıklaması geldi.