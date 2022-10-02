Rus askerleri kritik kentten çekildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 220'nci gün geride kaldı. Moskova yönetimi önceki gün Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesinin ardından gözler bir kez daha sahaya çevrildi. Dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Rusya'nın kendi topraklarına kattığı Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde çatışmalar sürüyor. Ukrayna yönetiminden dün yapılan açıklamada Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bin 500 Rus askerinin kuşatıldığı duyuruldu. Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğu kaydedildi.Kuşatma açıklamasından sonra Ukrayna ordusunun Liman şehrine girdiği duyuruldu. Açıklamada "Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerin Liman'dan çekildiği bilgisini doğruladı.Rusya tartışmalı referandumun ardından Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini kendine katarak 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a kadar olan bölgede hat oluşturdu. Ancak Rus birlikleri bu bölgelerin tamamını kontrolünde bulundurmuyor. Donetsk bölgesi topraklarının yarıya yakını Ukrayna ordusunun elinde bulunuyor. Halen yoğun çatışmaların sürdüğü Zaporijya bölgesinin yaklaşık yüzde 70'i Rus askeri güçlerinin kontrolünde bulunuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini ülkesine katmasının ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunu yapmıştı. Ancak NATO ve ABD'den olumsuz cevap geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, Rusya'nın yeni bölgeleri ilhak kararını tanımıyor, ancak Ukrayna'yı hemen ittifaka kabul etmeyecek" mesajı verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetti.Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rusya'yı Zaporijya Nükleer Santrali'nin Genel Müdürü Ihor Murashov'u "kaçırmakla" suçladı. Rusya'nın işgal ettiği nükleer santral etrafında süren çatışmalar, uzun süredir Uluslararası Atom Enerji Ajansı için ciddi endişe kaynağı oluyor. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" açıklamasını yaptı. Açıklamada Türkiye'nin 2014'te yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurguladığı hatırlatıldı. ANKARA