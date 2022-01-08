Giriş Tarihi: 9.1.2022

Rus askerleri Nur Sultan’da devriyeye başladı

Protestolarla sarsılan Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Tokayev’in talebiyle gelen Rusya liderliğindeki barış gücü askerleri, başkent Nur Sultan ve Almatı başta olmak üzere çatışmaların yoğun olduğu kentlerde güvenliği sağlamaya başladı