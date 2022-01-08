Rus askerleri Nur Sultan’da devriyeye başladı

Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
'nün (KGAÖ) gönderdiği 2 bin 500 asker Kazakistan'a ulaştı. Kazakistan'ın üyesi olduğu KGAÖ'den askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, askerlerin ülkeye geldiğini belirtti. KGAÖ'ye bağlı barış gücü askerleri başkent Nur Sultan ile Almatı başta olmak üzere çatışmaların yoğun olduğu çeşitli kentlerde güvenliği sağlamaya başladı. Havaalanları, devlet tesisleri, resmi binalar ve kritik askeri noktaları koruyan barış gücü askerleri, operasyonlara katılmayacak. KGAÖ barış gücü olarak Kazakistan'a gönderilen Rus hava indirme birliklerinin ülkeye transferi devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı
, Rus barış güçlerini Kazakistan'a taşıyacak bir İl-76 askeri kargo uçağının görüntülerini paylaştı.
PUTİN, TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
ile telefonda görüştü. Kazakistan'daki durumun ele alındığı görüşmede iki lider, Kazakistan'da düzenin sağlanması yönünde alınan önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tokayev'in ülkedeki durumun istikrara kavuşma yönünde ilerlediğini belirttiği görüşmede, bu bağlamda, KGAÖ ülkelerinin desteği için teşekkür etti. İkili, temas halinde kalma konusunda anlaştı.
KRİTİK İSME 'VATANA İHANET'TEN GÖZALTI
ESKİ Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi
Başkanı Karim Masimov, devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. 2016'da göreve getirilen Masimov, ülkede patlak veren protestolar nedeniyle 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla görevinden alınmıştı. Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in yeğeni Samat Abiş de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştı. Öte yandan gözaltına alınanların sayısı 4 bin 266'ya çıktı. Bunlar arasında başka ülke vatandaşları da var. Almatı'daki olaylarda bir İsrailli hayatını kaybetti.
'NAZARBAYEV ÜLKEYİ TERK ETMEDİ'
KAZAKİSTAN'IN Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkesini terk ettiği yönündeki iddialar yalanlandı. Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, Twitter'dan Nazarbayev'in başkent Nur Sultan'da bulunduğunu, bir dizi istişare toplantıları gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile doğrudan temas halinde olduğunu bildirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tokayev'in, yeni başbakan adayını 11 Ocak'ta açıklayacağı belirtildi.
'KOLLUK KUVVETLERİNDE HAİNLER VAR'
KAZAKISTAN'IN Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in eski danışmanı Yermuhammet Yertysbayev, protestolarla ilgili 'kolluk kuvvetlerini' suçladı. Protestolara üst kademelerinden destek verildiğini iddia eden Yertysbayev, "Bu protestolar en yüksek makamlardaki ve özellikle kolluk kuvvetlerindeki hainler destek vermese imkânsızdı" dedi.