Rus askerleri Nur Sultan’da devriyeye başladı

Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) gönderdiği 2 bin 500 asker Kazakistan'a ulaştı. Kazakistan'ın üyesi olduğu KGAÖ'den askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, askerlerin ülkeye geldiğini belirtti. KGAÖ'ye bağlı barış gücü askerleri başkent Nur Sultan ile Almatı başta olmak üzere çatışmaların yoğun olduğu çeşitli kentlerde güvenliği sağlamaya başladı.