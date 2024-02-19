Rus başkonsolos Buravov: Filistin meselesinde Ankara ile aynı saftayız

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Ukrayna savaşının 2'nci yılı ve Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkonsolos Buravov, "Ukrayna'da yaşananlar, Batı'nın farklı ülke ve halkları birbirine düşüren, devletlerarası çatışmaları kışkırtan 'böl ve yönet' politikasının sonucudur" dedi. Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini belirten Buravov, "Hazırlık devam ediyor" dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Buravov, "Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde garantörlük formülünü müzakereye etmeye hazırız. Türkiye ile aynı taraftayız" dedi.