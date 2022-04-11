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Giriş Tarihi: 11.4.2022 12:18

Rus birliklerinin hedefi olan Çernihiv’de füzeler bulundu

DHA
Rus birliklerinin hedefi olan Çernihiv’de füzeler bulundu

Rus birliklerinin hedefi olan Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki nehir kenarında ve suyu içinde füzeler bulundu. Bölgenin mühimmattan arındırılması için çalışmalar devam ediyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ekiplerin çalışması sonucu dün Çernihiv'de nehir kenarındaki sahilde ve suyun içinde füzelerin bulunduğunu duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı açıklamada, patlayıcı uzmanları tarafından Çernihiv'deki Desna Nehri kenarındaki bir sahilde 6 füze tespit edildiğini belirtti. Füzelerin bir kısmının suda bir kısmının da sahilde bulunduğu ifade edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekiplerin, nehri ve söz konusu sahili 9 Nisan'da incelemeye başladığı; bulunan füzelerin bir kısmının infilak ettiği, bir kısmının ise patlamamış olarak bulunduğu açıklandı. Başka bir füzenin de nehre çok uzak olmayan bir park alanı yakınında bulunduğu belirtilirken, şehrin ve bölgenin mühimmattan arındırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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Rus birliklerinin hedefi olan Çernihiv’de füzeler bulundu
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