Rus casusu balina için koruma alanı

Rus casusu olmasından şüphelenilen balina için Norveç'te koruma alanı inşa edilmesi planlanıyor. Hvaldimir adı verilen beyaz balina (beluga) 2019'da Norveç'in Rusya'yla en kuzeydeki sınırı olan Finnmark kıyılarında görülmüştü. Arkadaş canlısı hayvanın üzerinde, "St. Petersburg Ekipmanı" yazan bir koşum takımı vardı. Bu sebeple hayvanın, Rus casusu olabileceği düşünülmüştü. Aldığı eğitim ve insanlara alışkın olması sebebiyle Hvaldimir, yaban hayatında başarısız. Hayvanseverler ayrıca balinanın zamanını somon çiftliklerinin ağlarında balıkları yiyerek geçirdiğini ve bu yüzden yetiştiricilerin hayvanı tehdit ettiğini söyledi. Hvaldimir'in bu sebepten öldürülmesinden de korkuluyor.