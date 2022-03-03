SAVAŞ NEDENİYLE SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ

Rusya ordusu ile Ukrayna askerleri ve direnişçiler arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetini artırırken, savaş nedeniyle yüzlerce sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.

Rus devlet televizyonu yayınladı! Çatışmanın ortasında kalan Türk aile böyle kurtarıldı | Video

TÜRK AİLE ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Çatışmaların en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan ve birçok Türk'ün de yaşadığı Herson bölgesinden çıkmaya çalışan Türk ailenin çatışma ortasında kaldığı belirtildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaştığı, Rusya televizyonlarında yayınlanan habere göre, Rus ordusu yaralı Türk çocukları bölgeden çıkartarak hastaneye götürdü.