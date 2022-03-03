Rus devlet televizyonu yayınladı! Çatışmanın ortasında kalan Türk aile böyle kurtarıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Minsk Anlaşması'nı yok saydıktan sonra orduya Ukrayna'ya ilerlemesi yönünde talimat verdi. Rus ordusu sınırı geçtikten sonra Ukrayna'nın birçok bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, savaşta 8. gün geride kaldı. İki tarafın yetkilileri 2 kez müzakere masasına otururken, son müzakerede sivil halkın güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için güvenli askeri koridorun oluşturulması yönünde mutabık kalındı.
SAVAŞ NEDENİYLE SİVİLLER HAYATINI KAYBETTİ
Rusya ordusu ile Ukrayna askerleri ve direnişçiler arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetini artırırken, savaş nedeniyle yüzlerce sivil hayatını kaybetti ya da yaralandı.
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TÜRK AİLE ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI
Çatışmaların en şiddetli yaşandığı yerlerden biri olan ve birçok Türk'ün de yaşadığı Herson bölgesinden çıkmaya çalışan Türk ailenin çatışma ortasında kaldığı belirtildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaştığı, Rusya televizyonlarında yayınlanan habere göre, Rus ordusu yaralı Türk çocukları bölgeden çıkartarak hastaneye götürdü.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN HAYATI KURTARILDI
Durumu ağır olan küçük çocuğun ilk müdahalesinden sonra farklı bir hastaneye nakli gerçekleştirilirken, küçük çocuğun yapılan tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Ağabeyinin de durumunun iyi olduğu aktarılırken, annelerinin ise hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
ÇOCUKLARIN YAKINLARIYLA İLETİŞİME GEÇİLDİ
Doktorlar küçük çocuğun yaşamasını mucize olarak değerlendirirken, yetkililerin de çocukların yakınlarına ulaşmak için girişimde bulunduğu belirtildi. Haberde çocukların yakını olduğu aktarılan bir kişi ise tedavi için teşekkür etti. Öte yandan çocukların annesinin Ukraynalı olduğu, babalarının ise Türk olduğu aktarıldı.