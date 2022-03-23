Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıda öldü

ÇALIŞTIĞI KURUMDAN MESAJ: ONUNLA BİRLİKTE BİR SİVİL DAHA ÖLDÜ

Gazeteci Oksana Baulina'nın çalıştığı The Insider tarafından taziye mesajı yayınlandı. Oksana Baulina'nın, editoryal görevi yerine getirirken Kiev'de bombardıman altında öldüğü belirtilen taziye mesajında, "Başkentin Podolsky bölgesinin Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra yıkımı filme aldı ve yeni roket ateşi altında kaldı. Onunla birlikte bir sivil daha öldü, beraberindeki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.