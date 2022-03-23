Rus gazeteci Oksana Baulina, Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıda öldü

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlediği saldırılarda Rus gazeteci Oksana Baulina hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Baulina'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Podolsky bölgesinin Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra AVM'deki yıkımı görüntülemeye çalıştığı sırada yeni roket ateşi altında kaldığı öğrenildi. Onunla birlikte bir sivilin daha öldüğü, beraberindeki iki kişinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kiev'den yayın yapan The Insider'a katılmadan önce Oksana Baulina'nın, Rusya'da Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için çalıştığı bildirildi. Örgüt, aşırılıkçı örgütler listesine alındıktan sonra Rusya'dan ayrılmak zorunda kalan Baulina Ukrayna'ya geçmişti. Oksana Baulina, muhabir olarak The İnsider'da çalışmaya başlamıştı.
ÇALIŞTIĞI KURUMDAN MESAJ: ONUNLA BİRLİKTE BİR SİVİL DAHA ÖLDÜ
Gazeteci Oksana Baulina'nın çalıştığı The Insider tarafından taziye mesajı yayınlandı. Oksana Baulina'nın, editoryal görevi yerine getirirken Kiev'de bombardıman altında öldüğü belirtilen taziye mesajında, "Başkentin Podolsky bölgesinin Rus birlikleri tarafından bombalanmasından sonra yıkımı filme aldı ve yeni roket ateşi altında kaldı. Onunla birlikte bir sivil daha öldü, beraberindeki iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.