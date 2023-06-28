Rus kuvvetleri Ukrayna’nın Kramatorsk kentini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Rus teröristler Kramatorsk'u da acımasızca bombaladı. Maalesef ölü ve yaralılar var. Yardım sağlanıyor. Rusya, yaptığı her şeyin sonucunda tek bir şeyi hak ediyor. Yenilgiyi ve tüm Rus katil ve teröristlere karşı adil ve yasal bir mahkemeyi" dedi.