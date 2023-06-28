Rus kuvvetleri Ukrayna’nın Kramatorsk kentini vurdu

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentini vurdu. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri, saldırının düzenlendiği bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.
Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında restoran ve alışveriş merkezinin hedef olduğu duyuruldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Rus teröristler Kramatorsk'u da acımasızca bombaladı. Maalesef ölü ve yaralılar var. Yardım sağlanıyor. Rusya, yaptığı her şeyin sonucunda tek bir şeyi hak ediyor. Yenilgiyi ve tüm Rus katil ve teröristlere karşı adil ve yasal bir mahkemeyi" dedi.