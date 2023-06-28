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Giriş Tarihi: 28.6.2023 11:49

Rus kuvvetleri Ukrayna’nın Kramatorsk kentini vurdu

Devam eden Rusya Ukrayna savaşında çatışmalar devam ediyor. Son olarak Ukrayna’nın doğusunda bulunan Karamatorsk kentine yapılan füze saldırısı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Rus kuvvetleri Ukrayna’nın Kramatorsk kentini vurdu

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentini vurdu. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri, saldırının düzenlendiği bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında restoran ve alışveriş merkezinin hedef olduğu duyuruldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Enkazdan 8 kişinin (ikisi 2008 ve biri 2011 doğumlu olmak üzere 3 çocuk dahil) cesedi çıkarılmıştır. 56 kişi yaralanmıştır" denildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Rus teröristler Kramatorsk'u da acımasızca bombaladı. Maalesef ölü ve yaralılar var. Yardım sağlanıyor. Rusya, yaptığı her şeyin sonucunda tek bir şeyi hak ediyor. Yenilgiyi ve tüm Rus katil ve teröristlere karşı adil ve yasal bir mahkemeyi" dedi.

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Rus kuvvetleri Ukrayna’nın Kramatorsk kentini vurdu
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