Rus lider Putin’den dikkat çeken Türkiye ziyareti açıklaması... Erdoğan ile anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da yapılan Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planına ilişkin detay veren Rus lider, ya kendisinin Türkiye'ye giderek ya da Erdoğan'ın Rusya'ya gelerek yüz yüze görüşme konusunda daha önce anlaştıklarını aktardı. Putin, aslında seçimlerden önce Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, ancak hiç kimsenin spekülasyon yapmaması için bu görüşmeyi seçim öncesi yapmamaya karar verdiklerini ifade etti. Seçim öncesi yapılacak bir ziyaretin bir tür iç politika sürecini etkileme girişimi olarak görülebileceğini dile getiren Putin, "Ne onun (Erdoğan) ne de benim buna ihtiyacımız yok. Görüşmemizi ertelemeye karar verdik. Ama ya bizde (Rusya) ya da Türkiye'de, nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Bakacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ile telefonla da görüşmeyi planladıklarını anlatan Putin "Telefonla görüşmek istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme teklif etti ama bana pek uygun olmayan bir zaman önerdi. Bugün ben önerdim, ona uygun değildi. Yarın önerdim, yine uygun değil. Çarşamba günü konuşmak için anlaştık. Konuşup karar vereceğiz" dedi.Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu aktaran Putin, projenin büyük miktarda doğal gazın depolanmasını değil, elektronik bir ticaret platformunun oluşturulmasını içerdiğini vurguladı. Putin, "Açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, bu petrol ve petrol deposu değil, bu gaz. Bunu hem biz hem de Türk dostlarımız biliyor. Elektronik ticaret platformu oluşturmaktan bahsediyoruz. Orada büyük miktarlarda gaz depolamayacağız. Böyle bir elektronik ticaret platformunu organize etmek için uygun bir yer. Çünkü Türkiye, Avrupa için bir transit ülkesi haline geldi" şeklinde konuştu. Türkiye'nin bir transit ülke olarak rolünü artırma eğiliminde olduğunun altını çizen Putin, çünkü doğal gaz bağlantısının kesilmesi halinde diğer ülkelerin enerji güvenliğini sağlamak için düşünmeye başlayacağını anımsattı.