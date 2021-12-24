Rus mahkemesinden Google ve Meta’ya 98 milyon dolar ceza

META'YA 1 MİLYAR 990 MİLYON RUBLE PARA CEZASI

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yaklaşık 2 bin yasaklı materyalin silinmediği Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta hakkında açılan dava başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Meta sosyal medya şirketine 1 milyar 990 milyon (27 milyon dolar) ruble para cezası verdi.

Öte yandan aynı mahkeme, Roskomnadzor tarafından16 yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle Google ise 7 milyar 2 milyon ruble (99 milyon dolar) para cezası vermişti.